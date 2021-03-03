بن عروس- كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و30 إصابة جديدة

في إطار متابعتها اليومية للوضع الوبائي بولاية بن عروس، عقدت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري لتحيين المعطيات المتعلقة بالفيروس، حيث تم تسجيل 30 إصابة جديدة بعد إجراء 126 اختبار فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح العدد الجملي للإصابات المؤكدة 9650 اصابة.

وقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الجملي للوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة 374 حالة وفاة.

ويقيم حاليا 158 شخصا بنزل الحجر الصحي ببرج السدرية خضع 18 منهم للتحليل المخبري، وغادره 13 شخصا استكملوا فترة الحجر الصحي .