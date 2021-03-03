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منوبة: استقالة معتمد طبربة من مهامه

2021/03/03 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أكّد معتمد طبربة من ولاية منوبة، سفيان جبار، بعد ظهر اليوم الاربعاء، في تصريح أفاد به (وات)، أنه قدّم استقالته من مهامّه إلى والي منوبة بسبب ظروف عائلية.
من جانبه، ذكر والي الجهة، محمد شيخ روحه، ان مطلب الاستقالة الوارد على مصالح الولاية اليوم لم يتم النظر فيه بعد.
يذكر أن المعتمد المذكور، كان قد عيّن على رأس المعتمدية بتاريخ 27 جانفي 2017.

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