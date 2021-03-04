هام: اجراءات مراقبة صحية جديدة بمعبر راس جدير على الحالات الاستعجالية من المرضى الليبيين..

عاجل: منظمة الصحة العالمية تعلن عن عودة انتشار فيروس كورونا بهذه المناطق..

عاجل: نادية عكاشة ترسل عدل منفّذ لجريد الشروق (وثيقة)

أعوان الديوانة يقررون تأجيل يوم الغضب الوطني والاستمرار في الوقفات الاجتجاجية بمختلف مواقع العمل

وزارة الصحة تمنح اللقاح الصيني سينوفاك رخصة ترويجية ووصول 300 الف جرعة منه الاسبوع المقبل الى تونس

2021/03/04 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع


اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح الصيني “سينوفاك” ضد كوفيد 19 للمخابر “Coronavac Sinovac Chine”.

وأوضح رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح، الهاشمي الوزير، ان هبة صينية تقدر ب 300 الف جرعة من هذا التلقيح ستصل تونس خلال الاسبوع القادم على متن طائرة عسكرية.

واضاف ان الرخصة التي يمنحها المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية، هي بمثابة ترخيص لاستعمال اللقاح في تونس لنجاعته وثبوت سلامته.

وبينت الوزارة، في بلاغ لها الخميس، ان إسناد الرخصة جاء بعد تقييم الملف المقدم من المخبر الصيني وذلك من قبل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وغيرهم من الخبراء في مجالات علم الفيروسات وعلم السموميات وعلم المناعة والأمراض المعدية…

وسيمكن هذا الإطار الترتيبي من التسريع في إجراءات التزوّد بهذا التلقيح حسب الوزارة التي اكدت أنه ياتي كذلك في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجدّ في تونس.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn