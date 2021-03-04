وزارة الصحة تمنح اللقاح الصيني سينوفاك رخصة ترويجية ووصول 300 الف جرعة منه الاسبوع المقبل الى تونس



اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح الصيني “سينوفاك” ضد كوفيد 19 للمخابر “Coronavac Sinovac Chine”.

وأوضح رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح، الهاشمي الوزير، ان هبة صينية تقدر ب 300 الف جرعة من هذا التلقيح ستصل تونس خلال الاسبوع القادم على متن طائرة عسكرية.

واضاف ان الرخصة التي يمنحها المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية، هي بمثابة ترخيص لاستعمال اللقاح في تونس لنجاعته وثبوت سلامته.

وبينت الوزارة، في بلاغ لها الخميس، ان إسناد الرخصة جاء بعد تقييم الملف المقدم من المخبر الصيني وذلك من قبل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وغيرهم من الخبراء في مجالات علم الفيروسات وعلم السموميات وعلم المناعة والأمراض المعدية…

وسيمكن هذا الإطار الترتيبي من التسريع في إجراءات التزوّد بهذا التلقيح حسب الوزارة التي اكدت أنه ياتي كذلك في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجدّ في تونس.