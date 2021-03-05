مدنين : تسجيل حالتي وفاة و47 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية مدنين حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا لمصابين تجاوزا السبعين سنة ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 356 حالة وفاة فيما تطوّر العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 8639 إصابة بتسجيل 47 إصابة محلية جديدة خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية من جملة 413 عينة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزّعت الاصابات المحلية الجديدة حسب المعتمديات بعدد 10 اصابات بمدنين الجنوبية و9 بحومة السوق و8 اصابات بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف التي عاد الفيروس الى الانتشار بهذه المعتمدية و6 اصابات بميدون و3 ببن قردان وإصابتين اثنين باجيم واصابة واحدة بجرجيس فيما شملت هذه الاصابات 4 تلاميذ ليرتفع العدد الجملي للاصابات في صفوفهم الى 249 إصابة.

وتعافى من جهة أخرى 42 مصابا منهم 9 من معتمدية جرجيس و8 بمدنين الشمالية و7 بكل من ميدون وبن قردان و4 بمدنين الجنوبية و3 بحومة السوق وحالتي شفاء بكل من بني خداش وسيدي مخلوف ليرتفع اجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 7635 حالة شفاء.

وتراجع عدد المقيمين من المصابين بمركز الحجر الصحي الاجباري بجربة الى 10 مصابين فقط فيما لا يزال عدد المقيمين من المرضى بوحدات كوفيد 19 بالمستشفيات مرتفعا وخاصة من كبار السن ولاسيما بالمستشفى الجامعي بمدنين الذي يقيم به حسب معطيات يوم الاربعاء 28 مصابا وفق ما ذكره الدكتور زهير اليحياوي رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى.