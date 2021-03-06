القصرين:رصد 17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتسجيل إستقرار في حالات الوفاة

رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين، مساء أمس الجمعة، 17 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” عقب صدور نتائج تحاليل 95 عينة، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى حدود اليوم السبت الى 6029 حالة.

وبين المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني ل(وات) انه تم في المقابل تسجيل إستقرار في عدد الوفيات جراء هذا الوباء في حدود ال240 حالة وفاة، حيث لم يتم خلال ال24 ساعة الأخيرة تسجيل أية حالة وفاة.

وبخصوص الوضع الوبائي في منطقة “الرحيّات” ومدينة سبيطلة، بعد إكتشاف 10 حالات بهما حاملة لسلالة البريطانية الجديدة وفق المعطيات الأولية، بين الشعباني أن نتائج تحاليل التقصي الجيني التي تم رفعها الى المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول للتثبت من فصيلة الفيروس لم تصدر بعد متوقعا أن تصدر عشية اليوم أو يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن عدد الأشخاص الحاملين لفيروس “كورونا” بمنطقة الرحيّات التي صنفت “بؤرة” لتفشي الوباء، بلغ منذ بداية شهر فيفري المنقضي الى حدود اليوم، 75 اصابة من جملة 250 تحليلا مخبريا منهم 10 إصابات بينت القراءة الأولية لنتائج العينات حملها للطفرة البريطانية، فيما بلغ عدد حالات الوفاة بذات المنطقة 5 وفيات.

وقد أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” المنعقدة مساء أمس الجمعة بسبيطلة عن حظر الجولان بمدينة سبيطلة وعمادات السرور والخضراء والقصر من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال بإستثناء الحالات الإستثنائية وإيقاف الدروس وغلق المساجد والمؤسسات العمومية ومنع التنقل من وإلى مدينة سبيطلة ومنطقة الرحيات ومنع نتصاب الأسواق الأسبوعية بكامل مرجع نظر المعتمدية وغلق الحمامات وقاعات الأفراح وتعليق الصلاة في جميع المساجد ورفع الكراسي بالمطاعم والمقاهي مع الإلتزام بالأكلات الجاهزة والأواني ذات الإستعمال الوحيد، وذلك لمدة عشرة أيام ابتداء من اليوم السبت.

كما قررت اللجنة، إستعمال طائرة بدون طيار “درون” من قبل فريق مختص من الإدارة العامة للحماية المدنية لمراقبة مدى التزام متساكني منطقة “الرحيات ” الموبوءة لقرارات وإجراءات اللجنة مع تكثيف عمليات التقصي بها للحد من انتشار الوباء .