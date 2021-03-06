الرائد الرسمي …امران رئاسيان لترقية 5 عسكريين بعد الوفاة، واسنادهم وسام الجمهورية بعد الوفاة

صدر بالرائد الرسمي الاخير (عدد22 ) امر رئاسي تم بمقتضاه ترقية عسكريين بعد الوفاة ابتداء من 1 جانفي 2021 وهم سامي وناسي، السيد عماري، اسماعيل الخريجي، منعم الدلاعي الذين استشهدوا في 3 فيفري الفارط، الى جانب ترقية العسكري مراد الفداوي الذي استشهد في عملية ارهابية سابقة .

وبمقتضى هذا الامر تمت ترقية الملازم الاول سامي وناسي الى رتبة نقيب، والوكيل الأول السيد عماري الى رتبة ملازم ، والعريف الاول إسماعيل خريجي الى رتبة وكيل اول سلم 3، والرقيب أول منعم الدلاعي الى رتبة عريف اول سلم 2 .

كما تم بمقتضى امر رئاسي اسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية للعسكريين الاربعة المذكورين، الذين استشهدوا يوم 3 فيفري إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء تنفيذ مرور دورية عسكرية كانت في عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية بسيدي بوزيد ، لملاحقة عناصر إرهابية” .

وقد تم اسناد وسام الجمهورية بعد الوفاة، في الصنف الثالث للشهيد مراد الفداوي الى جانب ترقيته من رتبة وكيل الى رتبة وكيل اعلى. وقد توفي مراد الفداوي في 3 فيفري 2021 متأثرا بجراحه على اثر العملية الارهابية التي جدت في 14 جانفي 2021 بمرتفعات ولاية الكاف، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع .