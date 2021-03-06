المهدية : تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 48 مصابا

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ50 عينة، صدرت السبت، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد توزّعت إلى 5 بالدائرة الصحية في المهدية و3 بالجم وإصابة واحدة في الشابّة.

وتماثل، في المقابل، 48 مصابا للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء بالجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 7593 حالة، بحسب البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالفيروس التاجي، منذ ظهور الوباء، 8184 من بينها 227 حالة وفاة و364 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وقدّر عدد المصابين المقيمين بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر 16 مصابا من بينهم 10 بقسم الانعاش و6 بوحدة كوفيد.

وتشرع تونس، انطلاقا من يوم الاثنين 8 مارس في تطبيق إجراءات جديدة قرّرتها اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا ومنها التنقيص في ساعات حظر الجولان والتخفيف من مدّة الحجر الصحي الإجباري للوافدين على تونس.

وتشمل الإجراءات الجديدة فرض الاستظهار بتحليلل سلبي قبل وصول الوافد على تونس بـ72 ساعة وإجراء تحليل سريع بمناطق العبور.

وتضمنت القرارات، أيضا، رفع منع التنقّل بين الجهات وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس.

وعدلت اللجنة توقيت حظر الجولان ليصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا مع غلق المقاهي والمطاعم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء.