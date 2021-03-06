نابل: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع مجموع الوفيات إلى 488 حالة في الجهة

ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية نابل إلى 488 حالة وفاة وذلك بعد تسجيل 5 وفيات جديدة من بينها حالتي وفاة تم تسجيلها اليوم السبت، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة في تقريرها الدوري في علاقة بانتشار الفيروس.

وتعود حالتي الوفاة الاخيرتين لامرأة أصيلة معتمدية بوعرقوب تبلغ من العمر 83 سنة ورجل أصيل معتمدية منزل تميم يبلغ من العمر 79 سنة، بالإضافة إلى تسجيل وفاة امرأة أصيلة معتمدية بني خيار تبلغ من العمر 84 سنة وذلك بتاريخ يوم امس الجمعة .

ويفيد ذات التقرير، أنه تم تسجيل حالتي وفاة يوم الخميس الفارط تعود الاولى لرجل في العقد الثامن من عمره أصيل معتمدية الميدة في حين تتعلق حالة الوفاة الثانية برجل أجنبي يقيم بمعتمدية الحمامات ويبلغ من العمر 79 سنة.

كما اسفرت التحاليل المخبرية الاخيرة والبالغ عددها 193 تحليلا عن تسجيل 18 إصابة محلية جديدة ليرتفع مجموع الاصابات المكتشفة الى 16012 حالة منذ بداية الجائحة.

وفي المقابل، تقلّص عدد الحالات النشيطة من المصابين بفيروس كورونا المستجد الى 345 حالة بعد شفاء 40 حالة خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة كما تراجع عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة إلى 23 حالة.