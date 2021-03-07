الرابطة المحترفة 2- المرحلة الاولى – الجولة السادسة – النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارات يومي السبت والاحد:

السبت 6 مارس

— المجموعة الثالثة

في بن عروس

سبورتينغ بن عروس – مستقبل قابس 0-2

في القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – نادي منزل بوزلفة 1-0

في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي – امل جربة 2-0

الترتيب

1- مستقبل قابس 10 6

2- امل جربة 9 6

-سكك الحديد الصفاقسي 9 6

4- القلعة الرياضية 8 6

5- سبورتينغ بن عروس 7 6

6- نادي منزل بوزلفة 6 6

— المجموعة الرابعة

في حمام سوسة

امل حمام سوسة – مستقبل المحمدية 1-0

في القصرين

مستقبل القصرين – اولمبيك سيدي بوزيد 1-1

في جرجيس

الترجي الجرجيسي – النجم الرادسي 5-2

الترتيب النقاط لعب

1- أمل حمام سوسة 16 6

2- الترجي الجرجيسي 10 6

– مستقبل المحمدية 10 6

4 – اولمبيك سيدي بوزيد 8 6

5-النجم الرادسي 4 6

6- مستقبل القصرين 2 6

— الاحد 7 مارس

— المجموعة الاولى

في قربة –

النادي القربي – جندوبة الرياضية 3-0

في الشبيكة –

مستقبل السبيخة – نادي حمام الانف 2-3

الاثنين 8 مارس

في مدنين – س 14

اولمبيك مدنين – جمعية جربة الحكم / جلال السحباني

الترتيب النقاط لعب

1- اولمبيك مدنين 15 5

2- نادي حمام الانف 13 6

3- النادي القربي 10 6

4- جندوبة الرياضية 6 6

5- مستقبل السبيخة 4 6

6- جمعية جربة 0 5

–المجموعة الثانية

الاحد 7 مارس

في مساكن

هلال مساكن – قوافل قفصة 2-1

في صفاقس 2 مارس

الملعب الصفاقسي – الملعب القابسي 1-1

في منزل نور

كوكب منزل نور – مستقبل وادي الليل 1-0

الترتيب النقاط لعب

1- هلال مساكن 13 6

– قوافل قفصة 10 6

3- مستقبل وادي الليل 9 6

4- الملعب الصفاقسي 8 6

5- الملعب القابسي 6 6

6- كوكب منزل نور 4 6