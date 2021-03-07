المنستير: 3 وفيات جديدة و33 إصابة إضافية بفيروس “كورونا” المستجد

ارتفع بولاية المنستير، مجموع الوفيات بفيروس “كورونا” المستجد منذ مارس 2020 وإلى غاية 6 مارس الجاري، إلى 384 وفاة منها 3 وفيات جديدة، والإصابات إلى 14 ألفا و661 إصابة، من بينها 33 إصابة جديدة، حسب آخر حصيلة محّينة للإدارة الجهوية للصحة صادرة مساء أمس السبت.

وتوزعت الإصابات الجديدة، إلى 10 إصابات بالوردانين، و9 إصابات بالمنستير، و5 إصابات بالمكنين، وإصابتين بالساحلين، وإصابتين بجمال، وإصابة واحدة بطبلبة، وإصابة واحدة ببنبلة، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان.

وسجلت الدوائر الصحية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحية بالمنستير خلال ذات الفترة 56 حالة تعافي أو رفع الحجر الصحي جديدة من مجموع 13 ألفا و423 حالة، في حين مازالت هناك 854 حالة حاملة لفيروس “كورونا” المستجد، من بينها 38 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

وتطور العدد الجملي للذين استكملوا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية إلى 69 ألفا و193 شخصا، في حين تراجع عدد الذين في الحجر الصحي الذاتي أو المتابعة الصحية إلى 2562 شخصا، مقابل 2640 شخصا إلى غاية 5 مارس الجاري. في حين، ارتفع عدد الأشخاص الذين في الحجر الصحي الإجباري إلى 92 شخصا، مقابل 83 شخصا حسب حصيلة 5 مارس الجاري.