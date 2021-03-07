تسجيل 34 وفاة و إصابة 676 شخصا بالكورونا..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 34 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس السبت ، إلى 8201 وفاة.

وذكرت أنه تم أيضا احصاء 676 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 3595 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 202 ألفا و 399 شخصا، بعد تعافي 276 مصابا، وذلك من بين 237 ألفا و 704 شخصا حاملا للفيروس.

وتتكفل المستشفيات في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 1101 مصابا بفيروس كورونا المستجد،إضافة إلى إقامة 280 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 106 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس 2020.