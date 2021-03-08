الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة بعد غد الاربعاء:

في المنزه – س 14

الترجي الرياضي التونسي – اتحاد بن قردان

الحكم: يوسف السرايري

في تطاوين – س 14

اتحاد تطاوين – النادي الافريقي

الحكم: الصادق السالمي

في القيروان – س 14

شبيبة القيروان – نجم المتلوي

الحكم: أحمد الذوادي

في المهدية – س 14

مستقبل الرجيش – الملعب التونسي

الحكم: وليد البناني

في سليمان – س 14

مستقبل سليمان – النادي البنزرتي

الحكم: مجدي بالحاج علي

ملاحظة: تم تاجيل لقاءي النادي الصفاقسي والأولمبي الباجي، والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لكل من النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.