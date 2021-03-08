الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة بعد غد الاربعاء:
في المنزه – س 14
الترجي الرياضي التونسي – اتحاد بن قردان
الحكم: يوسف السرايري
في تطاوين – س 14
اتحاد تطاوين – النادي الافريقي
الحكم: الصادق السالمي
في القيروان – س 14
شبيبة القيروان – نجم المتلوي
الحكم: أحمد الذوادي
في المهدية – س 14
مستقبل الرجيش – الملعب التونسي
الحكم: وليد البناني
في سليمان – س 14
مستقبل سليمان – النادي البنزرتي
الحكم: مجدي بالحاج علي
ملاحظة: تم تاجيل لقاءي النادي الصفاقسي والأولمبي الباجي، والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لكل من النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.