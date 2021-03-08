عاجل: محاولة اختطاف تلميذة من داخل مدرسة ابتدائيّة

مدير المدرسة الابتدائية الريادة بقابس، جلال مجيّد، اليوم الاثنين 08 مارس 2021، حدوث محاولة اختطاف لطفلة تدرس بالمؤسسة مساء يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 من قبل امرأة مجهولة .

وأفاد المدير في تصريح لقناة نسمة بأنّ المرأة قد تسلّلت إلى المدرسة في حدود الساعة الخامسة إلا الربع إلى القاعة التي تدرس بها الطفلة وحاولت أخذها مدّعية أنها صديقة أمها، إلا أنّ المعلمة تصّدت لها قبل أن تتفطن إلى وجود الأب في فضاء الأولياء وقامت باستدعائه لاستفساره حول المرأة المجهولة والتي فرّت فور قدوم الولي .

وحاول الولي اقتفاء أثر هذه المرأة في محيط المدرسة إلا أنها لاذت بالفرار، فيما أدلى بمواصفاتها للفرقة المختصة في البحث في العنف ضد المرأة والطفولة التي فتحت بحثا في الغرض.

وأوضح مدير المدرسة بأن الإدارة ستبدأ بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة الأسرة التربوية، داعيا الأولياء إلى المزيد من اليقظة واحترام توقيت القدوم إلى المدرسة التي تعدّ تقريبا 1000 تلميذ داعيا السّلط المعنية إلى تقديم الدعم للمؤسسة التربوية وتوفير حارس على الأقل.