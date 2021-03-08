معلومات تُكشف لأول مرّة: ” الحبيب الصيد كان على علم مسبق بهجوم بن قردان”

قال الطيب اليوسفي مدير ديوان رئيس الحكومة الحبيب الصيد في تدوينة على حسابه بفيسبوك إنّ الحكومة كانت على علم مسبق بمخطّط إقامة إمارة داعشية في بنقردان وأنّ رئيس الحكومة أنذاك الحبيب الصيد أشرف على اجتماع ضم سامي الاطارات العسكرية والأمنية لضبط الاستعدادات للتصدي لهذا الهجوم وإحباط مخطط إقامة إمارة داعشية بناء على ”معطيات استعلامية موثوقة”.

وأشار إلى أنّ ما أظهرته القوات العسكرية والأمنية في صدّ الهجوم الذي قامت به عناصرإرهابية على مدينة بنقردان، كان دليلا على ذلك، حسب ما جاء في التدوينة.

وقال اليوسفي إنّ الحبيب الصيد كان يعتبر الحاق الهزيمة بـ ”داعش” الإرهابي في بن قردان هو ”بمثابة ثأر شخصي لشهداء العمليات الإرهابية في متحف باردو ونزل الامبريال بسوسة وشارع محمد الخامس بالعاصمة”.

وأضاف أنّ محيطين برئيس الجمهورية حينها الباجي قايد السبسي قاموا بتأليب الرئيس على الحبيب الصيد بعد الترحاب الذي لقيه رئيس الحكومة عند تحوله لبن قردان، وذلك بدعوى أنه “سرق الأضواء منه وأنه يريد ارتداء ثوب الزعيم”.

وقال في هذا الخصوص “من المضحكات المبكيات أنه بمجرد تحول الحبيب الصيد إلى بن قردان يوم 13 مارس 2016 وما لقيه من ترحاب شعبي كبير حتى صعد بعض المحيطين بالمرحوم الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية آنذاك في ايغار صدره على الحبيب الصيد بدعوى أنه سرق الأضواء منه وأنه يريد ارتداء ثوب الزعيم”.

كما أشار إلى تعرّض بعض القيادات الأمنية التي كان لها دور بارز في ملحمة بن قردان إلى التنكيل والإساءة خلال فترة تولي يوسف الشاهد رئاسة الحكومة.

كما أن بعض القيادات الأمنية التي كان لها دور بارز ومحوري في ملحمة بن قردان نالت جزاء سنمار أثناء فترة حكومة يوسف الشاهد وعانت ضروب التنكيل والإساءة.

وختم تدوينته بالقول: ” هذه شهادة للتاريخ مع التحفظ على المعطيات التي تتدرج ضمن اسرار الدولة والأمن القومي ”

للتاريخ سأقول كلاما لم ابح به سابقا بالتفصيل حتى لا يتم تأويله على أنه من قبيل تلميع الصورة أو خدمة أجندات…