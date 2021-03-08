بعد التوصل إلى محضر اتفاق: تأجيل الإضراب المقرر يومي 10 و11 مارس بوكالة تونس افريقيا للأنباء إلى 13 و14 أفريل القادم

قرّرت الجامعة العامّة للإعلام تأجيل الاضراب المقرر يومي 10 و11 من الشهر الجاري بوكالة تونس افريقيا للأنباء إلى 13و 14 أفريل القادم، وذلك في أعقاب إمضاء محضر اتفاق اليوم الاثنين، خلال اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بمقر وزارة الشؤون الاجتماعيّة.

وكانت الجامعة العامة للإعلام، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، قد أصدرت يوم 22 فيفري الماضي برقية تنبيه بإضراب جهوي ومركزي بوكالة تونس افريقيا للأنباء، وذلك للمطالبة بتطبيق مضامين اتفاقيات سابقة، من بينها تسوية وضعيات مهنية وتنقيح القانون الأساسي للوكالة.

وتم الاتفاق بين الأطراف المجتمعة، وهم ممثلون عن الطرف الإداري لوكالة تونس افريقيا للأنباء والجامعة العامة للإعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص تسوية الوضعيات المهنية، على إدماج مجموعة من العملة والأعوان، وأن تنسحب عليهم أحكام النظام الأساسي الخاص بالوكالة وتسوية الوضعيات المهنية الهشّة.

وفي هذا الجانب، تعهد ممثل وكالة الأنباء بتنفيذ هذا الاتفاق في الثلاثية الثانية من سنة 2021 بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي.

أمّا عن تنقيح القانون الأساسي للمؤسسة، فقد تم الاتفاق على تكوين لجنة بين الجامعة العامة للإعلام وإدارة وكالة تونس افريقيا للأنباء، لإنجاز مشروع متكامل في أجل لا يتجاوز 31 مارس الجاري، وذلك بالنظر لوجود مشروعين لتنقيح النظام الأساسي.