البريد التونسي يعلن عن التوقيت الجديد لفتح مكاتبه ووكالات البريد السريع والطرود البريدية

أفاد البريد التونسي في بلاغ أصدره مساء، الاثنين، أن توقيت فتح مكاتبه سيكون من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة منتصف النهار، ومن الساعة الثانية والنصف زوالا إلى الساعة الخامسة مساء، وذلك بداية من الاثنين 8 مارس 2021.

وتؤمن مكاتب البريد المتواجدة بمقرات الولايات، بالإضافة إلى مكتب بريد تونس حشاد ومكتب بريد تونس ثامر ومكتب بريد تونس باب سويقة ومكتب بريد تونس البلفدير ومكتب بريد تونس محـمد الخامس ومكتب بريد تونس مونبليزير ومكتب بريد باردو ومكتب بريد حمام الأنف ومكتب بريد الشرقية 2، حصة عمل بصفة مسترسلة من الساعة

الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء.

وتعمل وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية خلال حصة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساء.

وتواصل مكاتب البريد، التي تؤمن استمرار تقديم الخدمات المالية والبريدية أيام السبت والأحد عملها كالمعتاد من خلال حصة عمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار وربع، وفق نص البلاغ.