وصول 30 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك v” الروسي غدا الثلاثاء الى تونس

تصل غدا الثلاثاء من روسيا، كمية أولى من اللقاحات المضادة لكورونا من نوع “سبوتنيك V”، متكونة من 30 الف جرعة صالحة لتطعيم 15 ألف شخص، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية في بلاغ أصدرته مساء اليوم الاثنين.

وأفاد البلاغ انه في ظلّ متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لمسألة توفير اللقاحات للشعب التونسي، وبعد جهود دبلوماسية مستمرة لم تنقطع، تصل غدا الثلاثاء من روسيا هذه الدفعة الأولى من اللقاحات وستعقبها خلال الأسابيع القادمة كمية ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة صالحة لـ250 ألف شخص.

وستوزع هذه الكميات وفق الأولويات التي ستضبطها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، وبتضافر جهود كلّ الجهات المختصة المدنية والعسكرية، وفق ذات البلاغ.

يذكر أن اللقاح الروسي “سبوتنيك V” كان تحصل على رخصة الترويج في السوق التونسية منذ 30 جانفي 2021.