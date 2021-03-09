القصرين: الحالة الصحية للمصاب جراء انفجار لغم أرضي في جبل مغيلة مستقرة

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، بأن المواطن، الذي أصيب على مستوى ساقه اليمنى، صباح اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم ارضي في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة التابع لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، يخضع حاليا الى عملية جراحية، ووصف حالته الصحية عموما بالمستقرة.

وبين الشعباني، في تصريح لـ( وات)، أن المصاب أصيل دوار الخلايفية ويبلغ من العمر 52 سنة، وقد تم نقله إثر الانفجار إلى المستشفى المحلي بسبيطلة في مرحلة أولى ومنه الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة.

يشار إلى أن المتضرر هو شقيق المواطن محمد الاخضر المخلوفي الذي عمدت مجموعة ارهابية بجبل مغيلة إلى ذبحه خلال سنة 2019.