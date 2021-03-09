عاجل: تأجيل موعد اعادة النفايات الايطاليّة .. وهذه التفاصيل

القبض على شخص صادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدّة 18 سنة

تقديم طلب لتسجيل لقاح روسي-صيني مشترك…

هام: المشيشي يكشف موعد انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح التونسيين ضد كورونا..

القصرين: الحالة الصحية للمصاب جراء انفجار لغم أرضي في جبل مغيلة مستقرة

2021/03/09 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، بأن المواطن، الذي أصيب على مستوى ساقه اليمنى، صباح اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم ارضي في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة التابع لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، يخضع حاليا الى عملية جراحية، ووصف حالته الصحية عموما بالمستقرة.

وبين الشعباني، في تصريح لـ( وات)، أن المصاب أصيل دوار الخلايفية ويبلغ من العمر 52 سنة، وقد تم نقله إثر الانفجار إلى المستشفى المحلي بسبيطلة في مرحلة أولى ومنه الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة.

يشار إلى أن المتضرر هو شقيق المواطن محمد الاخضر المخلوفي الذي عمدت مجموعة ارهابية بجبل مغيلة إلى ذبحه خلال سنة 2019.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn