فيصل قاسم لقيس سعيّد:” حتى أبا جهل كان يجيد اللّغة العربيّة”

انتقد الإعلامي السوري بقناة الجزيرة ومقدّم برنامج ”الإتجاه المعاكس” فيصل القاسم مبالغة الرئيس التونسي قيس سعيّد في استخدام اللغة العربية معتبرا ذلك من قبيل تزيين حاضر بائس بكليشيهات الماضي الجميل .

وتوجّه فيصل القاسم في تدوينة على صفحته بفيسبوك إلى الرئيس قيس سعيّد قائلا: ”لغتك العربية جيدة جداً وقراءتك جهورية وخطك جميل، واستلهامك لوسائل التواصل الاسلامية القديمة في مراسلاتك الرئاسية أيضاً تذكرنا بأيام السلاطين العظيمة. لكن يا سيادة الرئيس ما فائدة استرجاع الماضي الجميل وأنت تحكم حاضراً بائساً لم تنجح فيه إلا بتزيينه بكليشيهات التاريخ البائدة. لا تنس أن حتى أبا جهل كان قريشياً و يتكلم الفصحى بشكل رائع.”