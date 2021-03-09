عاجل: تسجيل 4 حالات في الكريب يشتبه في إصابة أصحابها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

أعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات يشتبه في إصابة أصحابها بالسلالة الجديدة المتحورة “الطفرة البريطانية” لفيروس كورونا، بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، وفق ما أكده كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، ل”وات”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه سيتم تكثيف حملات التقصي بالمعتمدية المذكورة، لافتا إلى أنه تم اليوم رفع 35 عينة للتحليل.

وأشار الصغير إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ منذ يوم 28 فيفري المنقضي إلى غاية اليوم 59 حالة إيجابية من مجموع 124 تحليلا (65 تحليلا سلبيا)

ومن المنتظر أن تنعقد يوم غد الأربعاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها لتقييم الوضع الوبائي وإمكانية إتخاذ إجراءات جديدة بمعتمدية الكريب.

يذكر أنه تم أمس الاثنين تنظيم حملة تقص واسعة بالكريب، تم خلالها رفع 65 عينة إلى معهد باستور.