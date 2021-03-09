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شركة السكك الحديدية تدخل تغييرات على أوقات قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة بداية من غد الأربعاء

2021/03/09 أخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، الثلاثاء، ادخالها تغييرات على أوقات قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة ابتداء من يوم الأربعاء 10 مارس 2021.

ويتنزل هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الشركة، تبعا لتعديل توقيت حظر الجولان من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

وتتمثل البرمجة المعدلة فيما يلي:

-القطار المتجه من تونس نحو صفاقس سينطلق على الساعة 16 و10 دقيقة (دق) عوضا عن السّاعة 15 و45 دق.
-القطار المتجه من تونس نحو سوسة سينطلق على الساعة 17 و15 دق عوضا عن السّاعة 16 و45 دق.
-القطار المتجه من تونس نحو بنزرت سينطلق على الساعة 18 و10 دق عوضا عن السّاعة 16 و15 دق.
-القطار المتجه من تونس نحو غار الدماء سينطلق على الساعة 16 و25 دق عوضا عن السّاعة 15 و40 دق.

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