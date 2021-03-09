43 وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 8 مارس

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم بتاريخ 8 مارس 2021، وإلى غاية الساعة 11 مساء، تسجيل 43 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس من السنة الماضية إلى 8268 وفاة.

كما تم بنفس التاريخ، تسجيل 614 إصابة جديدة بالفيروس التاجي بعد إجراء 3912 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 205 آلاف و176 شخصا، بعد تعافي 2182 مصابا.

ويتم بتاريخ 8 مارس الجاري، حسب الوزارة، التكفل بـ 1074 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى إقامة 273 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 من نفس الشهر.