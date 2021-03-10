وفاة فجئيّة لتلميذ الـ 14 سنة على متن حافلة نقل تلاميذ

تعرض صباح، اليوم الاربعاء 10 مارس 2021، تلميذ يبلغ من العمر 14 سنة إلى وعكة صحية على متن الحافلة التي كانت تنقل التلاميذ الى المدرسة وسط مدينة منزل بورقيبة مما أدى الى وفاته على عين المكان.

وقد تولت الحماية المدنية نقله إلى القسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من أجل تلقي الاسعافات العاجلة إلا أنّ وصوله كان متأخرا وفارق الحياة وهو في الطريق.

هذا وقد وصل الطفل الى المستشفى بعد أن فارق الحياة وبعد إعلام السلطات الامنية ومعاينة الجثة تم اخذ عينة له للقيام باختبار التقصي من فيروس الكورونا قبل إحالته على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.