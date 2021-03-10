فض اعتصام الدستوري الحر بالقوّة العامّة

43 وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 8 مارس

الكاف: إطلاق سراح ثلاثة من الموقوفين المحكوم عليهم ب30 سنة سجنا من أجل إستهلاك ومسك وترويج المخدرات

فيصل قاسم لقيس سعيّد:” حتى أبا جهل كان يجيد اللّغة العربيّة”

وفاة فجئيّة لتلميذ الـ 14 سنة على متن حافلة نقل تلاميذ

2021/03/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرض صباح، اليوم الاربعاء 10 مارس 2021، تلميذ يبلغ من العمر 14 سنة إلى وعكة صحية على متن الحافلة التي كانت تنقل التلاميذ الى المدرسة وسط مدينة منزل بورقيبة مما أدى الى وفاته على عين المكان.

وقد تولت الحماية المدنية نقله إلى القسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من أجل تلقي الاسعافات العاجلة إلا أنّ وصوله كان متأخرا وفارق الحياة وهو في الطريق.

هذا وقد وصل الطفل الى المستشفى بعد أن فارق الحياة وبعد إعلام السلطات الامنية ومعاينة الجثة تم اخذ عينة له للقيام باختبار التقصي من فيروس الكورونا قبل إحالته على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn