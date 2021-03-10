تفاصيل القبض على شخص بحوزته مليارين

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تفاصيل القبض على شخص بحوزته مليارين

2021/03/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ اليوم الاربعاء 10 مارس 2021، أنه على إثر إنابة عدلية، تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية عدلية موضوعها “تكوين وفاق بقصد تبييض الأموال” وإلقاء القبض على المظنون فيه من قبل فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة وحجزت لديه مبلغا ماليا قدره 963 ألف دينار كان بحوزته مجهولة المصدر.

وأضافت الوزارة أنه بمزيد تعميق التحريات معه تبين تواجد تطبيقات وبيانات لها صلة بألعاب الميسر والرهان الرياضي الإلكتروني الموازي ووثائق بنكية وتحويلات مالية مختلفة قدرت بأكثر من 210 ألف دينار، كما إتضح وأن المظنون فيه له حسابات بنكية من مختلف البنوك التونسية بحوالي المليار و343 ألف دينار، كما تمّ حجز بمنزله بعد إستشارة النيابة العمومية، سيارتين و03 دراجات نارية كبيرة الحجم ودراجتين متوسطة الحجم وبندقيتي صيد وكمية من الأحذية والملابس ذات ماركات عالمية والتي تبين أن زوجة المظنون فيه إتخذت من نشاط الإتجار في الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج غطاء لذلك.

قدرت القيمة الجملية للمحجوز والأرصدة البنكية بأكثر من 2 مليون و593 ألف دينار، وفق ذات البلاغ.

وأفادت الداخلية بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

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