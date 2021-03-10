24 حالة وفاة و737 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل 24 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و737 إصابة جديدة من مجموع 5279 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة مساء الأربعاء في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد ليوم 9 مارس، أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 8292 حالة وفاة و239 ألفا و368 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 205 آلاف و719 شخصا، بعد تعافي 543 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب1071مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 275 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 93 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.

ليلى