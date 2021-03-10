سليانة/كورونا: منع التنقل من وإلى معتمدية الكريب وغلق المؤسسات التعليمية ومنع التجمعات واالتظاهرات

إتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها، المنعقدة مساء اليوم الإربعاء بمقر ولاية سليانة، وللمرة الثانية على التوالي، جملة من الإجراءات الوقائية الإستثنائية الجديدة لمدة أسبوع قابلة للتجديد، بعد تسجيل 9 حالات يشتبه في إصابة أصحابها بالسلالة الجديدة المتحورة “الطفرة البريطانية” لفيروس كورونا، من بينها 8 بالكريب.

وأعلن والي سليانة، رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، عبد الرزاق دخيل، عقب الإجتماع، في تصريح ل”وات”، أن الإجراءات الجديدة شملت منع التنقل من وإلى معتمدية الكريب إلا في الحالات الاستثنائية والمبررة، فضلا عن غلق المؤسسات التربوية العمومية والخاصة والكتاتيب ورياض الأطفال.

و أضاف أنه تقرر أيضا منع كل التجمعات والإحتفالات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها إتخذت صباح اليوم جملة من الإجراءات الوقائية تخص الكريب، من بينها رفع الكراسي بالمقاهي والمطاعم مع مواصلة العمل بالبروتوكولات الصحية، بالإضافة إلى منع الاستهلاك على عين المكان والنرجيلة ولعب الورق، مقابل الاقتصار على المأكولات والمشروبات المعدة للحمل، إضافة إلى غلق الحمامات والاقتصار على الاطار المسجدي فقط دون استعمال مضخمات الصوت في إقامة صلاة الجمعة وفرض البرتوكول الصحي بالصلوات الخمس.

يشار إلى أن حالات الإشتباه بالإصابة بالسلالة الجديدة المتحورة” الطفرة البريطانية” بلغ 13 حالة، من بينها 12 حالة بالكريب وحالة بقعفور.