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المهدية: تسجيل حالة وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/03/10 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الأربعاء، حالة وفاة لامرأة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد أصيلة معتمدية قصور الساف وتبلغ من العمر 76 سنة.
وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ94 عينة، صدرت اليوم، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، توزعت إلى 14 بالدائرة الصحية ببومرداس، و7 بالمهدية، و4 بالجم، وإصابتين (02) بهبيرة، وإصابة واحدة بقصور الساف.
في المقابل، تماثل 23 مصابا للشفاء التام، ما رفع إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الجائحة، إلى 7701 حالة.
وأحصت الجهة إصابات جمالية عادلت 8278 إصابة، منها 229 حالة وفاة، و348 حالة نشطة (حاملة للفيروس).
من جانب آخر، أصدرت إدارة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية، اليوم، بيانا أعلنت فيه إيقاف الدروس لجيمع المستويات إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري.
وعزت الإدارة تأجيل الدروس، إلى تسجيل 10 إصابات بفيروس “كورونا” داخل المعهد، مؤكدة على أن امتحانات “دورة كوفيد” ستتواصل كما كانت مقررة ومبرمجة سابقا.

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