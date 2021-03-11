وزارة البيئة تطلق عملية استقصاء لاحداث مناطق محمية وساحلية في عدد من الجزر التونسية يوم 19 ماي 2021

اعلنت وزارة البيئة والتنمية المستديمة، الخميس، انها ستقوم باستقصاء لإحداث محميات بحرية وساحلية بكل من أرخبيل جالطة بولاية بنزرت وجزيرتي زمبرة وزمبرتا بولاية نابل وجزيرتي قوريا بولاية المنستير وجزر الكنايس بولاية صفاقس بداية من 19 ماي 2021.

واضافت الوزارة ، في بلاغ لها”، ان ابداء الملاحظات الشفوية والكتابية ، في اطار عملية الاستقصاء، ستتواصل على امتداد ثلاثين يوما.

وتبين المعطيات ان عملية الاستقصاء ستنطلق يوم 19 ماي لتتواصل الى 18 جوان 2021 بدخول الغاية في كل من الجزر المتواجدة بولايات بنزرت ونابل والمنستير فيما تنطلق يوم 20 ماي الى 19 جوان 2021 بدخول الغاية بالنسبة لجزر الكنايس في صفاقس

وتهدف عملية الاستقصاء إلى المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي في الوسطين البحري والساحلي واستعمال مواردهما الطبيعية في إطار التنمية المستديمة وذلك بإحداث مساحات محمية بحرية وساحلية.

ويجرى الاستقصاء طبقا لأحكام القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية وعملا بقرار وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 12 ماي 2020 المتعلق بإجراء استقصاء بشأن إحداث المحميات البحرية والساحلية.

وينص القانون على ان عملية الاستقصاء تتم عبر مفوض باحث محلف يعينه الوزير والذي يتلقى ملاحظات وآراء الأشخاص المقيمين بالجهة المعنية وكذلك ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة والجمعيات والمنظمات المهنية المتدخلة بالجهة .

ويدون المفوض الباحث الملاحظات الشفاهية بسجل استقصاء مرقم وموقع من قاضي الناحية المختص تلحق به الملاحظات والمعارضات والآراء المقدمة كتابيا أو الموجهة بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في الآجال المحددة بالقرار.