نابل: اقتراح غلق المعهد الثانوي بدار شعبان الفهري إثر ثبوت إصابة 4 تلاميذ بفيروس كورونا

قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي، إنه تم اقتراح غلق المعهد الثانوي بدار شعبان الفهري إثر ثبوت إصابة 4 تلاميذ بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر ذاته، الخميس، في تصريح لمراسلة (وات)، ان الإصابات المسجلة تتوزع على 3 أقسام، مبينا أنه تم اقتراح غلق المعهد لمدة 14 يوما وذلك طبقا للفصل 9 من الامر الحكومي المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بالتوقي للحد من انشار فيروس كورونا وطبقا للبروتوكول الصحي المعتمد، مضيفا أن مصالح الادارة الجهوية للصحة تواصل عمليات تقصي الحالات المخالطة للمصابين بهدف الحد من انتشار الفيروس.

وفي السياق ذاته، أفاد السليمي، ان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالوسط المدرسي بلغ 456 حالة منذ بداية الجائحة تتوزع بين 230 إصابة في صفوف التلاميذ و 192 إصابة لدى المدرسين و 34 إصابة بالنسبة للاطار الاداري والعملة.

وبين أن الاصابات سجلت ب152 مؤسسة تربوية تتوزع على 89 مدرسة ابتدائية و31 مدرسة إعدادية و32 معهد ثانوي، مشيرا إلى أنه تم إخضاع 1427 شخصا من المخالطين المباشرين للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس بالوسط المدرسي بالاضافة إلى اقتراح غلق مدرسيتن ابتدائيتين و قسم بمعهد خاص و معهد ثانوي.

وللاشارة فقد سجلت الجهة 17 إصابة محلية جديدة إثر القيام ب184 تحليلا مخبريا ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 16095 حالة من بينها 273 حالة نشيطة أي لا تزال حاملة للفيروس.