تسجيل 21 وفاة و إصابة 609 شخصا بفيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 21 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس، إلى 8313 وفاة.

وذكرت أنه تم أيضا احصاء 609 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 4905 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 206 ألفا و 293 شخصا، بعد تعافي 574 مصابا، وذلك من بين 239 ألفا و 977 شخصا حاملا للفيروس.

وتتكفل المستشفيات في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 1067 مصابا بفيروس كورونا المستجد،إضافة إلى إقامة 266 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 94 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.