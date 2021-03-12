اتحاد العلماء المسلمين يقاضي عبير موسي.. وهذه التفاصيل

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2021/03/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد المحامي، بوبكر بن علي، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، بأنّ مجموعة من المحامين قامت بإيداع شكاية جزائية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس ضد عبير موسي.
وجاء في قول المحامي لـ “جريدة الصّباح”، إنّهم قاموا بإيداع الشكاية من أجل تهمة “الاحتجاز دون وجه قانوني، وتعريض حياة أشخاص للخطر، ودخول محل على ملك الغير ودون إرادة صاحبه، وتعطيل حرية العمل، والتحريض على الكراهية والتباغض، والدعوة إلى العنف”، حسب تصريحه.
وأضاف بن علي، أنه سيجتمع وبقية زملائه اليوم لتحديد الخطوات المستقبلية سواء إمكانية رفع شكاية لحل الحزب الدستوري الحر أو شكايات أخرى ضد عبير موسي وكل من يقف وراءها وذلك على خلفية اقتحامها مقر اتحاد العلماء المسلمين والمطالبة بحله بدعوى أنه منظمة تنشر “الإرهاب”.

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