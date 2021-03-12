توزيع كميّات من الزيت المدعّم بهذه الجهة

تولّت، اليوم الجمعة، مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بولاية بنزرت، توزيع كميات استثنائية تعادل 2400 لتر من الزيت النباتي المدعم بعدد من المناطق الريفية والشعبية الواقعة بمعتمدية منزل بورقيبة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان هذه العملية شملت مناطق “بير صولة” و”الحتحات” و”الجواودة” و”أم هاني” و”عين سمارة” و”البلاط”، وهي تندرج في إطار تأمين تزود المواطنين والمتساكنين بهذه المناطق البعيدة نوعا ما عن المدينة بمثل هذه المواد الأساسية، استعدادا لشهر رمضان المعظم.

وتم في ذات الاطار، تزويد التجار والمزودين بمعتمدية منزل بورقيبة بـ6000 لتر من الزيت النباتي في إطار البرنامج العادي للتزويد والتوزيع.

وأضاف المدير الجهوي للتجارة، انه سيقع خلال الفترة القادمة مواصلة تزويد جميع المناطق بمعتمديات ولاية بنزرت، وتمكين الأهالي والمتساكنين من كميات من الزيت النباتي المدعم حسب برنامج تم اعداده للغرض ويقوم اساسا على ضخ كميات استثنائية من هذه المادة الاساسية الحساسة قبل بداية الشهر الكريم.