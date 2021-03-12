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ادراج سامي الفهري في التفتيش #خبر_عاجل

2021/03/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بادراج مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري في” التفتيش” وذلك في إطار الإجراءات الجزائية المرتبطة بـ”تنفيذ” الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي والقاضي بسجن الفهري مدة 8 أعوام ” مع النفاذ العاجل” في إطار القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين مؤسسة التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس.

ووفق اذاعة موزاييك أف أم فقد جاء قرار إدراج الفهري في”التفتيش” إثر عدم تسليم نفسه إلى “الجهات المعنية” بتنفيذ الحكم ومرور أكثر من 48 ساعة على إصدار ذلك الحكم.

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