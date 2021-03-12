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كورونا: تسجيل 16 حالة وفاة و 640 إصابة جديدة بالفيروس

2021/03/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و640 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد ليوم 11 مارس، أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 8329 حالة وفاة و240 ألفا و617 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية شهر مارس من العام الماضي.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 206 آلاف و863 شخصا، بعد تعافي 570 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ1085مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 269 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 101 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 من الشهر ذاته.

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