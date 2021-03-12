سيدي بوزيد: قرار في غلق مركز لأطفال التوحّد بعد تداول فيديو تعنيف طفل على مواقع التواصل الاجتماعي

قرّر والي سيدي بوزيد، محمد صدقي بوعون، مساء اليوم الجمعة، “غلق مركز الحمائم لأطفال التوحد بسيدي بوزيد إلى حين إشعار آخر”، على إثر ما تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، أمس الخميس، حول تعنيف طفل من مرضى التوحّد بهذا المركز.

وبيّن بوعون، في تصريح لـ(وات)، أن هذا القرار جاء بعد الاطّلاع على تقرير مندوب حماية الطفولة وما تضمّنته المعاينات والاستماع لشهادات عدد من أولياء الأطفال، وزيارة فريق جهوي يتكوّن من معتمد سيدي بوزيد الغربية، والمدير الجهوي للشؤون الإجتماعية، والمندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة، ومندوب حماية الطفولة، ورئيس الوحدة الجهوية للنهوض بالأشخاص المعوقين، والمنسّق الجهوي للجمعيات بالجهة، والقيام بالمعاينات اللازمة وإعداد تقرير في الغرض.

وأشار، إلى أن وزارة الشؤون الإجتماعية كلّفت كذلك المديرة العامّة المكلّفة بمتابعة مراكز التربية المختصّة، بزيارة مقر الجمعية، اليوم الجمعة، والتحرّي مع كافّة الأطراف.

وأكد والي سيدي بوزيد، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في كل من يثبت البحث قيامه بإخلالات.