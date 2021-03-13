اليوم: اخفاض درجات الحرارة

يكون الطقس السبت مغيما جزئيا باغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بامطار وتكون احيانا غزيرة.

وحسب توقعات المعهد الوطتي للرصد الجوي، تسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح بين 15 و19 درجة بالشمال والمرتقعات وبين 20 و24 درجة ببقية المناطق وتصل الى 26 درجة بالجنوب الغربي.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق وتصل الى 26 درجة بالجنوب الغربي.

ويكون البحر شديد الاضطراب بخليجي تونس وقابس ومضطربا ببقية السواحل.