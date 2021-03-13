انطلاق الحملة الوطنيّة للتلقيح

تنطلق اليوم السبت 13 مارس 2021 الحملة الوطنية للتطعيم للتلقيح ضد كوفيد 19 بكامل ترتب الجمهورية بعد أن تحصلت تونس على دفعة أولي من اللقاح تقدر ب 30 ألف جرعة من روسيا وهو لقاح سبوتنيك .

وتم تخصيص 25 مركزا جهويا للقيام بعملية التلقيح وسيكون الانطلاق بتطعيم مهنيّي الصحة ذوي العلاقة المباشرة بهذا المرض والمسجّلين بالمنصة الإلكترونية (Evax) علما وأن الهدف من هذه الحملة الوصول إلى تلقيح 50٪ من سكان البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصة الصباحية ستخصّص لتطعيم طواقم التلقيح وستخصص الحصة المسائية لتلقيح الدفعة الأولى لمهنيي الصحة المسجلين بالمنصة الإلكترونية.