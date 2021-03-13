الخنازير تجتاح شوارع تطاوين.. وهذه التفاصيل

شهدت ولاية تطاوين خلال الأيام الأخيرة انتشارا غير مسبوق للخنازير بمناطق العمران مما تسبب في تخوّف الأهالي.

ومن جانبه أكد رئيس مصلحة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ساسي المحضي، في تصريح اذاعي أن ظاهرة انتشار الخنازير بمناطق العمران بالجهة ناجمة عن التغييرات المناخية التي تشهدها تطاوين وانحباس المطر وعدم توفر غذاء لمثل هذه الحيوانات بالمناطق البعيدة عن وسط المدينة مما أضطرها إلى الاقتراب من السكان والبحث عن الغذاء في القمامة والفضلات.

واتخذت المندوبية كافة الاجراءات اللازمة للقضاء عليها و حماية المواطنين منها، وفق المتحدث. كما دعا المحضي الأهالي إلى الإعلام الفوري عند التفطن لتواجد خنزير في أحد الأحياء، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة و تجنب التصرف الفردي معها.