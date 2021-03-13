عاجل: ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى اثر الحريق في قابس

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2021/03/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد نائب حزب قلب تونس عن ولاية قابس فؤاد ثامر أن حصيلة الوفيات الأولية بسبب حريق معمل الزفت في المنطقة الصناعية بقابس ارتفع إلى اثنين، فيما تم تسجيل ما بين 3 و5 إصابات لعاملين آخرين.

يذكر أن المنطقة الصناعية تشهد حاليا حريقا هائلا في معمل الزفت المحاذي للمجمع الكيميائي التونسي بقابس وأن الانفجار وقع في المعمل المذكور إثر ارتفاع درجات الحرارة في أحد قنوات الصرف نتج عنه وفاة أحد العاملين فيما أصيب أخرون بحالات إغماء.

وتشهد المنطقة الصناعية حاليا محاولات السيطرة على الحريق من طرف أعوان الحماية المدنية.

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