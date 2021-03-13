بعد استقالته من التيار الديمقراطي: غازي الشواشي يوضّح

أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم السبت استقالته من الحزب لأسباب قال إنه “سيفصح عنها لاحقا”.

ونفى غازي الشواشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن يكون للقائه برئيس الجمهورية يوم الثلاثاء علاقة باستقالته قائلا أن اللقاء كان “ممتازا وناجحا لأن رئيس الدولة طرح الحوار على الطاولة من جديد”.

وأكد الشواشي أنه لا يوجد حل للأزمة التي تعيشها تونس إلا “بحوار عميق ومسؤول”.

وكان الشواشي قد أعلن مساء أمس على صفحته بالفايسبوك، “انسحابه” من التيار الديمقراطي الذي تقلّد أمانته العامة منذ 4 أكتوبر 2020 خلفا للأمين العام السابق محمد عبو الذي استقال بدوره من هياكل الحزب يوم 2 سبتمبر من السنة نفسها.

وقد أشار الشواشي في تصريح سابق بخصوص هذا التكليف أنّه سيتولّى المنصب لمدّة سنة واحدة ، إلى حين موعد انعقاد مؤتمر الحزب.