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نابل: تراجع عدد الحالات النشيطة الحاملة لفيروس كورونا إلى 239 حالة من بينها 23 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية

2021/03/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تراجع عدد الحالات النشيطة الحاملة لفيروس كورونا المستجد بولاية نابل إلى 239 حالة بعد رفع العزل الصحي عن 26 حالة خلال الاربع وعشرون ساعة الاخيرة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة مساء السبت في تحيينها الدوري اليومي في علاقة بانتشار الفيروس
وتفيد المعطيات ذاتها، أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس تقلص إلى 23 حالة.
وفي المقابل، أسفرت التحاليل المخبرية المجراة للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 241 تحليلا مخبريا عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة ليرفتع مجموع الاصابات منذ بداية الجائحة إلى 16116 حالة.
كما ارتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس ليبلغ 496 حالة وفاة وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بتاريخ أمس الجمعة تعود لامرأة أصيلة معتمدية قرمبالية تبلغ من العمر 65 سنة.

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