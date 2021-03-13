30 حالة وفاة 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و 640 إصابة جديدة من مجموع 4605 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة مساء السبت في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد ليوم 12 مارس أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 8359 حالة وفاة و241 ألفا و257 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل بلغ عدد المتعافين من الفيروس 207 ألف، 364 شخصا، بعد تعافي 501 مصاب.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب1071مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 278 مصابا حاليا أقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 101 مصاب إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.