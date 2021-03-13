مدنين: انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا

انطلقت بعد ظهر اليوم حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بالمركزين الجهويين للتلقيح بجربة ومدنين، بتطعيم اعوان الصحة المعنيين بتأمين عملية التلقيح وزملاءهم من الذين يتعاطون مع مصابي كورونا سواء باقسام كوفيد او بمركز العزل الصحي.

وفي هذا السياق أفاد زيد العنز مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية بمدنين أن عدد الملقحين خلال شمل في أقل من ساعتين من انطلاق العملية الى 55 عون صحة.

واوضح الدكتور زيد ان انطلاق عملية تلقيح مهنيي الصحة تمت في ظروف عادية وسط جاهزية دون ان تسجل اية طارئ او مضاعفات تذكر مع اقبال مهم للفئة المعنية بالتلقيح في هذه المرحلة مشيرا الى ان الملقحين يتوزعون حسب المركزين الجهويين بين 30 ملقح بمركز مدنين من جملة 163 عون مسجل و25 بمركز جربة حومة السوق من جملة 114 عون صحة مستهدف من العملية في هذه المرحلة.

وذكر ان 600 جرعة تلقيح وصلت الى ولاية مدنين لتطعيم 300 من مهنيي القطاع الصحي في جرعتين.

وللتذكير فان حملة التلقيح ضد فيروس كورونا لم تنطلق في موعدها المبرمج صباحا بسبب اشكال فني اجل الانطلاقة الى بعد ظهر اليوم بعد تلقي المسجلين من المعنيين بالتلقيح رسائل قصيرة وادراجهم ضمن منظومة الاعلامية الخاصة بوزارة الصحة.