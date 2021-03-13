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باجة: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


سجلت ولاية باجة أمس الجمعة 14 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وتتوزع هذه الإصابات على مدينتي باجة (4 اصابات) وتستور(4 اصابات ) وتبرسق (الصابة واحدة) ونفزة(أصابتان) وتبرسق (3 اصابات) ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 4632 حالة من جملة 15348 تحليلا تم اجراؤه .
ولم تسجل امس اية حالة وفاة علما ان عدد الوفايات نتيجة الاصابة ب”كورونا” بباجة بلغ 151حالة وقد تجاوزت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة ال 96,36 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4468 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة .

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