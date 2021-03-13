الرابطة 2 – الجولة السابعة – نتائج مقابلات المجموعتين الثالثة والرابعة

فيما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت:

المجموعة الثالثة

في المطوية

مستقبل قابس 4

القالعة الرياضية 3

في ملعب جربة ميدون

أمل جربة 2

سبورتينغ بن عروس 1

في ملعب منزل بوزلفة

النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 1

سكك الحديد الصفاقسي 1

الترتيب

الفريق النقاط لعب

مستقبل قابس 13 7

أمل جربة 12 7

سكك الحديد الصفاقسي 10 7

القلعة الرياضية 8 7

النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 7 7

سبورتينغ بن عروس 7 7

المجموعة الرابعة

في ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية 0

الترجي الجرجيسي 2

في ملعب سيدي بوزيد

أولمبيك سيدي بوزيد 1

أمل حمام سوسة 0

في الملعب البلدي برادس

النجم الرادسي 1

مستقبل القصرين 0

الترتيب

الفريق النقاط لعب

أمل حمام سوسة 16 7

الترجي الجرجيسي 13 7

أولمبيك سيدي بوزيد 11 7

مستقبل المحمدية 10 7

النجم الرادسي 7 7

مستقبل القصرين 2 7