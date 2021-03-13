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الرابطة 2 – الجولة السابعة – نتائج مقابلات المجموعتين الثالثة والرابعة

2021/03/13 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فيما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم السبت:

المجموعة الثالثة
في المطوية
مستقبل قابس 4
القالعة الرياضية 3
في ملعب جربة ميدون
أمل جربة 2
سبورتينغ بن عروس 1
في ملعب منزل بوزلفة
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 1
سكك الحديد الصفاقسي 1

الترتيب

الفريق النقاط لعب
مستقبل قابس 13 7
أمل جربة 12 7
سكك الحديد الصفاقسي 10 7
القلعة الرياضية 8 7
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 7 7
سبورتينغ بن عروس 7 7

المجموعة الرابعة

في ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية 0
الترجي الجرجيسي 2

في ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد 1
أمل حمام سوسة 0

في الملعب البلدي برادس
النجم الرادسي 1
مستقبل القصرين 0

الترتيب

الفريق النقاط لعب
أمل حمام سوسة 16 7
الترجي الجرجيسي 13 7
أولمبيك سيدي بوزيد 11 7
مستقبل المحمدية 10 7
النجم الرادسي 7 7
مستقبل القصرين 2 7

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