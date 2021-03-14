زغوان : نسبة إقبال أعوان الصحة على التلقيح ضد “كوفيد 19 “بلغت 18 فاصل 5 بالمائة

تشهد عملية التلقيح في صفوف إطارات وأعوان الصحة العاملين بوحدات “كوفيد” في ولاية زغوان نسقا بطيئا في اليومين

الأوّلين من حملة التلقيح ، حيث ذكر سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـــ(وات) اليوم الأحد أنّ نسبة الإقبال على التلاقيح بلغت إلى حدود منتصف نهار

اليوم 18 فاصل 5 بالمائة.

وأوضح أنه تمّ يوم أمس السبت تطعيم 16 عونا من جملة 69 مسجّلين بالقائمة الأولى في حين اقتصرت عملية التلقيح اليوم الأحد على تطعيم 4 أعوان فقط من جملة

39 عونا مسجّلين بالقائمة الثانية مع الإشارة إلى أن الجهة تلقت من المصالح المركزية 180 جرعة كدفعة أولى.