المهدية – كورونا: غلق مصنع خياطة بمعتمدية بومرداس بعد اكتشاف 34 إصابة في صفوف العمال

أكدت نتائج التحاليل المخبرية لـ93 عينة، صدرت الأحد، تسجيل 34 إصابة بوحدة صناعية مختصة في مجال الخياطة بمعتمدية بومرداس وهو ما دفع صاحبها إلى غلقها تلقائيا، وفق ما أكده سمير لحول مدير الصحة الوقائية في تصريح لـ”وات”.

وأكد لحول أن الوحدة المذكورة مثلت بؤرة وبائية لفيروس كورونا المستجد لذلك انطلقت عمليات التقصي بالوسط المهني والعائلي والمجتمعي لجميع المصابين.

وتنضاف هذه البؤرة لبؤرة أخرى تكونت بمصنع بمنطقة أولاد حشاد من معتمدية هبيرة ينشط في نفس المجال وسجل، الخميس المنقضي، 49 إصابة في صفوف العاملات وتقرر غلقه ظرفيا.

وبينت نتائج نفس التحاليل، علاوة على ما تقدم، تسجيل 3 إصابات جديدة توزعت إلى إصابتين (02) بالدائرة الصحية بالجم وإصابة واحدة بدائرة شربان.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 8400 إصابة من بينها 230 حالة وفاة و365 حالة نشطة (حاملة للفيروس). وتماثل، في المقابل، 20 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام وهو ما رفع إجمالي المتعافين، منذ بداية الجائحة، إلى 7805 حالات.