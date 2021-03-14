المنستير: تلقيح 195 شخصا ضد فيروس “كوفيد 19” خلال يومين من انطلاق الحملة

تواصلت، اليوم الأحد، بولاية المنستير لليوم الثاني على التوالي، حملة التلقيح ضدّ فيروس “كورونا” بالمركز الجهوي عدد1 لفائدة أعوان الصحة من إطارات طبية وشبه طبية، حيث تلقوا 195 جرعة، منها 95 جرعة خلال اليوم الأوّل، وفق ما ذكره، المدير الجهوي للصحة، حمودة الببّة.

وأضاف الببّة، في تصريح لـ(وت)، أنّهم سجلوا أمس السبت، تعرض حالة واحدة لبعض الأعراض، شعر خلالها أحد أعوان الصحة بالدوران بعد تلقي التلقيح، وقد وقع وضعه في قاعة العناية بالمركز لحوالي 15 دقيقة، غادر على إثرها في حالة عادية.

ولاحظ ذات المصدر، تطور عدد الوافدين على المركز نسبيا اليوم الاحد مقارنة بيوم أمس، مشيرا الى انه كان من المؤمل ان يلتحق يومي 13 و14 مارس الجاري كافة الذين تمت دعوتهم لتلقي التلقيح عبر ارساليات، خاصة مع توفر 840 جرعة، ما سيجبر الإطارات الطبية وشبه الطبية التي تعمل حاليا في المركز على مواصلة مباشرة الحملة طيلة الاسبوع المقبل، وعدم امكانية التحاقهم بمراكز عملهم الأصلية.

وأوضح، في هذا السياق، أنّ عدد أعوان الصحة الذين تلقوا ارساليات لدعوتهم للتوجه نحو هذا المركز لتلقي التلقيح يعدون أكثر من 600 عون صحة من إطارات طبية وشبه طبية، وذلك من مجموع أكثر من 1200 عون صحة بالجهة سجلوا في المنصة.

وأفاد، بأنّ ولاية المنستير تعدّ 4200 عون صحة، من بينهم 1800 أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي سيقع تأجيل عملية التلقيح بالنسبة لهؤلاء باعتبار أنّه لا يمكن تطعيمهم إلاّ بعد مرور فترة على إصابتهم لا تقل عن 6 أشهر، وفق تعبيره.

يذكر أن عملية التسجيل انطلقت، أمس السبت، يدويا بعد تعذر الارتباط بمنظومة التلقيح “ايفاكس”، قبل تدارك الأمر، وقد تم اليوم أيضا التعرض لنفس الاشكال مع اضطراب في عمليّة الارتباط بالمنظومة، وهو إشكال وقع تسجيله بعدة جهات أخرى بالبلاد على مستوى المنظومة.