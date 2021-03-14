30 حالة وفاة 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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تسجيل 30 حالة وفاة و 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

2021/03/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 577 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد الى غاية يوم 13 مارس 2021 ، أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 8389 حالة وفاة و 241 ألفا و 834 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية شهر مارس2020 .

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 207 ألفا و 686 شخصا، بعد تعافي 322 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب1071مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 284 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 102 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس 2020 .

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