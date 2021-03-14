الرابطة 1 – النتائج الكاملة للجولة الثامنة عشرة والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الأحد 14 مارس 2021
في رادس
النادي الافريقي 1 شهاب العبيدي (67)
اتحاد بن نقردان 0
في بنزرت
النادي الرياضي البنزرتي 0
الاتحاد الرياضي المنستيري 2 الياس الجلاصي (58) وزياد العلوي (87)
في باجة
الأولمبي الباجي 0
اتحاد تطاوين 1 اليا سيلا (24 ض ج)
في القيروان
شبيبة القيروان 0
مستقبل الرجيش 1 مالك بولعابي (25 ض ج)
في المتلوي
نجم المتلوي 2 سيدريك ابوغو (10 و86)
مستقبل سليمان 1 باسكال اونييكاشي دوروغبور (71)
السبت 13 مارس 2021
في باردو
الملعب التونسي 1 فخرالدين الجزيري (51)
النادي الصفاقسي 0
في حمام سوسة
النجم الساحلي 2 ايمن الصفاقسي (4) ومرتضى بن وناس (51)
الترجي الرياضي 0
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 9
2- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 12
3-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9
– اتحاد بن قردان 28 18 7 7 4 16 10
-مستقبل الرجيش 28 18 7 7 4 17 11
6- الملعب التونسي 23 18 5 8 5 19 16
– مستقبل سليمان 23 18 6 5 7 22 26
8- الاتحاد المنستيري 22 15 6 4 5 19 13
– اتحاد تطاوين 22 17 5 7 5 13 16
10- الاولمبي الباجي 21 17 5 6 6 15 17
– نجم المتلوي 21 18 5 6 7 12 17
12 – النادي الافريقي 17 18 3 8 7 17 25
13- النادي البنزرتي 14 17 3 5 9 10 19
14- شبيبة القيروان 3 18 0 3 15 9 39