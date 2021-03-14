الرابطة 1 – النتائج الكاملة للجولة الثامنة عشرة والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

الأحد 14 مارس 2021

في رادس

النادي الافريقي 1 شهاب العبيدي (67)

اتحاد بن نقردان 0

في بنزرت

النادي الرياضي البنزرتي 0

الاتحاد الرياضي المنستيري 2 الياس الجلاصي (58) وزياد العلوي (87)

في باجة

الأولمبي الباجي 0

اتحاد تطاوين 1 اليا سيلا (24 ض ج)

في القيروان

شبيبة القيروان 0

مستقبل الرجيش 1 مالك بولعابي (25 ض ج)

في المتلوي

نجم المتلوي 2 سيدريك ابوغو (10 و86)

مستقبل سليمان 1 باسكال اونييكاشي دوروغبور (71)

السبت 13 مارس 2021

في باردو

الملعب التونسي 1 فخرالدين الجزيري (51)

النادي الصفاقسي 0

في حمام سوسة

النجم الساحلي 2 ايمن الصفاقسي (4) ومرتضى بن وناس (51)

الترجي الرياضي 0

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 9

2- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 12

3-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9

– اتحاد بن قردان 28 18 7 7 4 16 10

-مستقبل الرجيش 28 18 7 7 4 17 11

6- الملعب التونسي 23 18 5 8 5 19 16

– مستقبل سليمان 23 18 6 5 7 22 26

8- الاتحاد المنستيري 22 15 6 4 5 19 13

– اتحاد تطاوين 22 17 5 7 5 13 16

10- الاولمبي الباجي 21 17 5 6 6 15 17

– نجم المتلوي 21 18 5 6 7 12 17

12 – النادي الافريقي 17 18 3 8 7 17 25

13- النادي البنزرتي 14 17 3 5 9 10 19

14- شبيبة القيروان 3 18 0 3 15 9 39